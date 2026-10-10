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Винисиус рискует пропустить класико после удаления с «Вильярреалом». Прямая красная за фол без намерения сыграть в мяч – это минимум два матча дисквалификации

Участие Винисиуса в матче против «Барселоны» в 10-м туре Ла Лиги практически исключено, сообщает As.

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