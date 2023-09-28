Тюменский бизнесмен избежал тюрьмы, сдав силовикам чиновника-коррупционера

Директор компании «Перестрой-ка», которая передала бывшему главе управы Восточного округа Тюмени Александру Сухомяткину взятку стройматериалами на общую сумму два миллиона рублей, избежал уголовного наказания.
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