В Астраханской области на месяц ограничено движение большегрузов по федеральной трассе

Из-за восстановления асфальтобетонного покрытия на трех участках. С 22 марта на территории двух районов Астраханской области – Черноярского и Енотаевского – в связи с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия введено ограничение автодвижения на трех участках федеральной трассы Р-22 «Каспий»: 1035-й км – 1065-й км; 1100-й км – 1145-й км, 1220-й км – 1252-й км.