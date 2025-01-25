Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин поздравил студентов с праздником

Сделал он это на открытии нового кампуса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург На Васильевском острове, в день святой Татьяны, покровительницы студентов, открылся новый корпус «Высшей школы экономики».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии