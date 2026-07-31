MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки Украины в мае выдали 776 ипотечных кредитов на 1.5 млрд грн

Банки Украины в мае выдали 776 ипотечных кредитов на 1.5 млрд грн

Украинский рынок ипотечного кредитования продолжает демонстрировать устойчивую активность. По данным ежемесячного опроса Национального банка, в мае банки оформили 776 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии