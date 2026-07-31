Банки Украины в мае выдали 776 ипотечных кредитов на 1.5 млрд грн

Украинский рынок ипотечного кредитования продолжает демонстрировать устойчивую активность. По данным ежемесячного опроса Национального банка, в мае банки оформили 776 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.
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