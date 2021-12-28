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Россия протестировала новые комплексы РЭБ на назойливых разведчиках ВМС США

Россия протестировала новые комплексы РЭБ на назойливых разведчиках ВМС США

28 декабря у берегов Крыма было зафиксировано и задокументировано редкое событие. Россия протестировала свои новые комплексы РЭБ, РЭР и другую аппаратуру на назойливых авиаразведчиках ВМС США, которые буквально «поселились» в акватории Черного моря.

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