Президент Словакии Чапутова призвала притормозить военную помощь Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала притормозить военную помощь Украине. В Словакии на парламентских выборах победила партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, лидера левоцентристской партии "Направление — социальная демократия" (Smer).
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