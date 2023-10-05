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Президент Словакии Чапутова призвала притормозить военную помощь Украине

Президент Словакии Чапутова призвала притормозить военную помощь Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала притормозить военную помощь Украине. В Словакии на парламентских выборах победила партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, лидера левоцентристской партии "Направление — социальная демократия" (Smer).

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