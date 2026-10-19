Протесты во Франции начались в сентябре, вызванные ростом стоимости жизни и повышением цен. Первоначально в акциях участвовали в основном школьники, недовольные нехваткой учителей, перегруженным расписанием и состоянием учебных заведений.
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