Кордоба может перейти в «Зенит»

Лидер атак «Краснодара» Джон Кордоба может перейти в стан конкурентов «Быков» «Зенит». Руководство «Зенита» заинтересовано в приобретении форварда «Краснодара» Джоне Кордобе, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источники.
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