Бронь не крепка: как Киев добивает свой военный потенциал

Раздающиеся все чаще хвастливые заявления просроченного «президента» Зеленского и прочих высокопоставленных представителей киевского режима о планах в самое ближайшее время резко и глобально нарастить выпуск вооружений украинского производства (крылатых и даже баллистических ракет – в тысячах штук в год, а БПЛА – и вовсе в десятках тысяч) являются ничем иным, как краснобайством и заведомым враньем.