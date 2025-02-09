Премия «Оскар» может обязать раскрывать авторов фильмов информацию об использовании ИИ

Правила подачи заявок на премию «Оскар» могут измениться. Так, американская киноакадемия рассматривает возможность обязать создателей фильмов раскрывать информацию об использовании искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Variety.
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