Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ALEKSANDR ROGOV
    Оху-шие нигеры пытаются править миром, х-й им!Канье Уэст призва...
  • Боцман
    В СССР билет днем стоил 10 копеек, вечером 50 копеек. И зарплата в среднем 160 р. При том что все было государстве...Воронков: половин...
  • галина волкова
    Культуры тоже, скорее всего, не будетМинистр культуры ...

Премия «Оскар» может обязать раскрывать авторов фильмов информацию об использовании ИИ

Премия «Оскар» может обязать раскрывать авторов фильмов информацию об использовании ИИ

Правила подачи заявок на премию «Оскар» могут измениться. Так, американская киноакадемия рассматривает возможность обязать создателей фильмов раскрывать информацию об использовании искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Variety.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх