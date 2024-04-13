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В Республике Татарстан местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 38-летнего жителя города Набережные Челны обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

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