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Спящий супервулкан уже «моргнул»: апокалипсис неизбежен. Кто погубит человечество в ближайшее время

Спящий супервулкан уже «моргнул»: апокалипсис неизбежен. Кто погубит человечество в ближайшее время

Извержение вулкана Ключевская сопка© РИА Новости / Лев Гаркавый Внезапно над вулканом, который все давно считали спящим, поднялось черное облако, небо почернело, а затем сгустки пепла, извергающиеся из вулкана, полностью скрыли солнце, и наступила кромешная тьма.

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Комментарии
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V
Valery
Людишки, как мелкие блошки на теле Земли. Тряхнет Земля,- и нет больше досаждающих ей блошек!
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44 мин.
Сергей Безон
К сожалению этого не могут понять в деловых кругах США и Британии
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41 мин.
фарид сабиров
Все поголовно живем на живом вулкане , который не сегодня завтра долбанет ?????
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37 мин.
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