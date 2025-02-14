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Вести Севастополь

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15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Дата совпадает со днём вывода в 1989 году ограниченного контингента советских войск из Афганистана. О том, что через 36 лет становится яснее при оценке прошлых событий, Олег Смирнов беседовал с членом Севастопольского союза ветеранов десантников Сергеем Винниковым.

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