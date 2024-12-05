Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Байден уснул во время встречи с африканскими лидерами в Анголе

Байден уснул во время встречи с африканскими лидерами в Анголе

Находясь на встрече с африканскими лидерами в Анголе действующий президент США Джо Байден уснул. В среду, 4 декабря, он проводил переговоры с президентами Анголы, Демократической Республики Конго и Замбии во время Трансафриканского саммита.

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