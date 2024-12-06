В Забайкалье подведены итоги межведомственного конкурса «За мир! За безопасность! За жизнь!»

В Читинском техникуме железнодорожного транспорта состоялся второй этап межведомственного конкурса «За мир! За безопасность! За жизнь!», организованный Забайкальским линейным управлением МВД России на транспорте и Забайкальской железной дорогой.
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