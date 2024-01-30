В регионе формируют программу капремонта детских садов на текущий год

В регионе формируют программу капремонта детских садов на текущий годВо время рабочей поездки в Кинешму губернатор Станислав Воскресенский вместе с родителями воспитанников детсада №32 обсудил результаты областной программы преображения дошкольных учреждений.
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