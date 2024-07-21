Reuters: Трамп растоптал усилия республиканцев по изменению своего имиджа

Четыре вечера подряд на съезде по выдвижению кандидатуры Трампа в Милуоки ряд ораторов пытались дать "новую жизнь" одному из самых противоречивых политиков в новейшей истории США, описывая его как заботливого семьянина, едва не убитого на митинге.