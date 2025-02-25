Токсичный Зеленский и мотивы Трампа. Главное из интервью Путина Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину ответил на вопросы о перспективах в отношениях США, а также о мотивах американского лидера Дональда Трампа на украинском векторе.