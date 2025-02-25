Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Токсичный Зеленский и мотивы Трампа. Главное из интервью Путина

Токсичный Зеленский и мотивы Трампа. Главное из интервью Путина

Токсичный Зеленский и мотивы Трампа. Главное из интервью Путина Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину ответил на вопросы о перспективах в отношениях США, а также о мотивах американского лидера Дональда Трампа на украинском векторе.

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