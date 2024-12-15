🚓14 декабря в Волгоградской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 7 человек пострадали, включая 2 несовершеннолетних ДТП с пострадавшими произошло на трассе во Фроловском районе.
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🚓14 декабря в Волгоградской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 7 человек пострадали, включая 2 несовершеннолетних ДТП с пострадавшими произошло на трассе во Фроловском районе.