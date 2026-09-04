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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уигар об НХЛ: «Немного обидно, что некоторые игроки хотят уехать из Канады. Но есть много других команд, которые могут предложить больше преимуществ»

Защитник «Юты» Маккензи Уигар выразил сожаление, что многие игроки НХЛ не хотят выступать за канадские клубы.

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