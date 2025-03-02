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Овечкин забил 884-й гол, сократив отставание от Гретцки до десяти шайб

Овечкин забил 884-й гол, сократив отставание от Гретцки до десяти шайб

Нападающему и капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забить десять шайб, чтобы повторить достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

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