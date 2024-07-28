Европейское космическое агентство объявило о первых результатах разработки жидкокристаллических коронографов для прямой визуализации экзопланет

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о первых результатах проекта SUPPPPRESS, целью которого является разработка высокопроизводительных жидкокристаллических коронографов для прямой визуализации экзопланет земного типа в отражённом свете.
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