Зюганов высказался о заявлении Трампа о Второй мировой войне

Глава КПРФ Геннадий Зюганов высказался в беседе с корреспондентом RT Константином Придыбайло о заявлении президента США Дональда Трампа, сказавшего, что Соединённые Штаты были доминирующей силой во Второй мировой войне.
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