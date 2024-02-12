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В России могут появиться узконаправленные маркетплейсы

В России могут появиться узконаправленные маркетплейсы

Новые маркетплейсы, специализирующиеся на отдельных нишах, могут появиться на рынке России. В частности, возможно появление уникальной платформы, рассказала генеральный директор онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук.

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