В России могут появиться узконаправленные маркетплейсы

Новые маркетплейсы, специализирующиеся на отдельных нишах, могут появиться на рынке России. В частности, возможно появление уникальной платформы, рассказала генеральный директор онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук.
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