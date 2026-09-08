Отопление в Петербурге 2026: сроки включения и изменения в квитанциях ЖКХ

С приходом осени вопрос тепла в квартирах становится для петербуржцев и жителей области главным. Городские службы уже отчитались о готовности инфраструктуры, поэтому самое время разобраться, чего ждать от предстоящего сезона и как не переплачивать за услуги, если они оказываются некачественно.