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Царьград

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Отопление в Петербурге 2026: сроки включения и изменения в квитанциях ЖКХ

Отопление в Петербурге 2026: сроки включения и изменения в квитанциях ЖКХ

С приходом осени вопрос тепла в квартирах становится для петербуржцев и жителей области главным. Городские службы уже отчитались о готовности инфраструктуры, поэтому самое время разобраться, чего ждать от предстоящего сезона и как не переплачивать за услуги, если они оказываются некачественно.

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