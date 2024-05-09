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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Двукратный чемпион мира Шома Уно объявил о завершении карьеры

«Хочу поблагодарить всех, кто все это время поддерживал и болел за меня на соревнованиях», – написал 26-летний Уно в соцсети.

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