NHK: неопознанные дроны нарушили работу военно-воздушной базы США в Японии

Японский аэропорт Ивакуни, который наряду с гражданской авиацией используется и самолетами морской пехоты США, был закрыт из-за сообщений о нескольких непознанных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).
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