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Пронедра

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Квантовый резервуар из обычного света создали при комнатной температуре

Квантовый резервуар из обычного света создали при комнатной температуре

Физики Луизианского государственного университета (LSU) превратили обычный — классический — яркий свет в платформу для квантовой обработки информации, действующую при комнатной температуре и сохраняющую работоспособность при значительных шумах и потерях.

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