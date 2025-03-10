Трамп введет пошлины на российские товары

США могут ввести дополнительные пошлины на товары из России, заявил Трамп. «Мы рассматриваем множество аспектов введения тарифов», — сказал американский лидер, когда журналисты спросили его, какие тарифы США могут ввести в отношении российских товаров и когда это произойдет.