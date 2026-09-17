Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

237 подписчиков

Генерала наградили звездой Героя — и через две недели его не стало. Что случилось под Лиманом

Генерала наградили звездой Героя — и через две недели его не стало. Что случилось под Лиманом

Звезду Героя генералу Грунису вручили две недели назад. Теперь его нет. В это же время ВСУ без шума отчитались о 85 километрах под Лиманом, мост в Затоке встал на ремонт, а Киев признал: в бюджете остались только армия, зарплаты и пособия.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым