Генерала наградили звездой Героя — и через две недели его не стало. Что случилось под Лиманом

Звезду Героя генералу Грунису вручили две недели назад. Теперь его нет. В это же время ВСУ без шума отчитались о 85 километрах под Лиманом, мост в Затоке встал на ремонт, а Киев признал: в бюджете остались только армия, зарплаты и пособия.