Стерва & К°

98 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • aleks virt
    <i>Комментарий скрыт</i>Если бы мужчины н...
  • aleks virt
    Читайте внимательно, уважаемая Анна Anmi, я написал, что объяснения были даны женами, когда мужья были поставлены пе...Если бы мужчины н...
  • Анна Anmi
    Ну вообще-то, если это реально делала женщина - так ему и надо! - даже от жены защитить себя не смог!)))Афганские женщины...

О первом сексе с девственником

О первом сексе с девственником

Вот говорят, что обычно мужчинки цепляют девушек. Ложь, п%здеж и провокация! О сем следующая история.

Вернуться к статье
31
Обсудить
Наталья Грошева
"Никто не любит конкуренции, особенно страшненькие" -- не, мы, страшненькие, любим конкуренцию, особенно в ней проиграть. :)) И, пардон, а зачем было столько активных телодвижений в начале, чтобы в итоге так бездарно всё пролежать бревном?
Денис
Он был против каких-то других поз, да и она думала что он гигант-херой.)))
Анна Anmi
какие-то глупые подростковые фантазии девахи, у которой и секса-то, похоже, не было еще... ибо концы с концами не сходятся))

Картина дня

наверх