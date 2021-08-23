О первом сексе с девственником

Стерва & К°О первом сексе с девственникомВот говорят, что обычно мужчинки цепляют девушек. Ложь, п%здеж и провокация! О сем следующая история.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья Грошева"Никто не любит конкуренции, особенно страшненькие" -- не, мы, страшненькие, любим конкуренцию, особенно в ней проиграть. :)) И, пардон, а зачем было столько активных телодвижений в начале, чтобы в итоге так бездарно всё пролежать бревном?ДенисОн был против каких-то других поз, да и она думала что он гигант-херой.)))Анна Anmiкакие-то глупые подростковые фантазии девахи, у которой и секса-то, похоже, не было еще... ибо концы с концами не сходятся))Комментировать
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