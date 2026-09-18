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Музей удовольствий и алкоквест: две Юли нашли в Барнауле места только для взрослых

Музей удовольствий и алкоквест: две Юли нашли в Барнауле места только для взрослых

В еженедельной рубрике amic.ru собрали места для развлечений, куда вход строго 18+ Всем нам порой хочется отдохнуть без детей — по-взрослому, и это нормально.

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