Страна и люди
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Страна и люди

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«Пришло время молитвы»: гостья в хиджабе попросила совершить намаз, но русская женщина не растерялась и затянула «Отче наш»

«Пришло время молитвы»: гостья в хиджабе попросила совершить намаз, но русская женщина не растерялась и затянула «Отче наш»

Обычная человеческая вежливость обернулась для русской женщины весьма неожиданным сюрпризом. То, что начиналось с дружелюбных улыбок и разговоров с соседкой, в какой-то момент неожиданно переросло в попытку убедить ее отказаться от христианства и принять ислам — причем прямо у себя же дома.

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