Сергей Карелов: В 2025-м произойдет нормализация чудес

В ИИ начнется постхайповая эра будничного воплощения магии в потребительские продукты. Прогноз серийного инвестора и стратегического аналитика в области ИИ Натана Бейнаха не покрывает всего спектра чудес, которые, весьма возможно, мир может увидеть в 2025 году.