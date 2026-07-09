Журнал Responsible Statecraft выступил против передачи Киеву лицензий на Patriot

Авторы публикации указывают на два ключевых фактора риска. Во-первых, Украина физически не успеет наладить высокотехнологичное производство до завершения конфликта, а значит, это никак не решит проблему дефицита систем ПВО для Киева прямо сейчас.
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