Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Журнал Responsible Statecraft выступил против передачи Киеву лицензий на Patriot

Журнал Responsible Statecraft выступил против передачи Киеву лицензий на Patriot

Авторы публикации указывают на два ключевых фактора риска. Во-первых, Украина физически не успеет наладить высокотехнологичное производство до завершения конфликта, а значит, это никак не решит проблему дефицита систем ПВО для Киева прямо сейчас.

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