Захарова сообщила о беспрецедентно низком уровне отношений с ФРГ и Францией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в разговоре с РИА Новости, что после заключения договоренностей о безопасности между Украиной, Францией и ФРГ, отношения двух последних стран с Москвой достигли беспрецедентно низкого уровня.