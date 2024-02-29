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Захарова сообщила о беспрецедентно низком уровне отношений с ФРГ и Францией

Захарова сообщила о беспрецедентно низком уровне отношений с ФРГ и Францией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в разговоре с РИА Новости, что после заключения договоренностей о безопасности между Украиной, Францией и ФРГ, отношения двух последних стран с Москвой достигли беспрецедентно низкого уровня.

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