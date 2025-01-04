Черчесов уверен, что Дзюба способен превзойти Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов выразил уверенность, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба способен уже в этом сезоне побить рекорд экс-форварда сборной России Александра Кержакова, который с 233 голами является лучшим бомбардиром в истории российского футбола.