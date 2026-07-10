Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Антикрестовый поход дебильных социопатов, внуков нелюдей-нацистов на истребление Народа России

Антикрестовый поход дебильных социопатов, внуков нелюдей-нацистов на истребление Народа России

Владимир Михеев. Третий крестовый поход Европы против России?Можно не утруждать себя скрупулёзными поисками на просторах Интернета свидетельств того, что милитаристская риторика европейских политиков разного ранга превратилась в рутинный нарратив.

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