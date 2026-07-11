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Ротенберг поздравил Патрушева с 75-летием: «Человек государственного масштаба, сильная личность и настоящий патриот. Желаю сил и новых успехов во всех делах на благо России»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил Николая Патрушева с днем рождения. Сегодня, 11 июля, ему исполнилось 75 лет.

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