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РИА Новый день

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Ямалец регистрировал в своей квартире посторонних людей

Житель Нового Уренгоя за деньги регистрировал в своей квартире посторонних людей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс –службе прокуратуры ЯНАО, с 2023 по 2025 годы мужчина из личной заинтересованности по месту своего проживания осуществил фиктивную регистрацию более 30 российских граждан, которые проживать в его квартире не намеревались.

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