Кулишов назвал число пропущенных через границу России людей в 2023 году

В 2023 году через границу РФ было пропущено 110 миллионов человек. Такую информацию озвучил в беседе с РИА Новости руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов по случаю Дня пограничника.
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