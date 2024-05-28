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Кулишов назвал число пропущенных через границу России людей в 2023 году

Кулишов назвал число пропущенных через границу России людей в 2023 году

В 2023 году через границу РФ было пропущено 110 миллионов человек. Такую информацию озвучил в беседе с РИА Новости руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов по случаю Дня пограничника.

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