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Новый брак и подросший сын-красавец: как сейчас живет бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков

Новый брак и подросший сын-красавец: как сейчас живет бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков

Имя бизнесмена Дмитрия Стрюкова в середине двухтысячных годов регулярно появлялось на страницах светской хроники в связи с его громким браком и последующим разводом с актрисой Анастасией Заворотнюк.

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