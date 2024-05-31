Мурадов: Запад отменяет доктрину ядерного сдерживания

Постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Запад в одностороннем порядке отменяет доктрину ядерного сдерживания, разрешая Украине наносить удары по территории РФ.
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