В России могут подорожать айфоны и другая продукция Apple

Вопрос о введении пошлин на гаджеты компании рассмотрят в Госдуме в ноябре В России могут ввести дополнительные пошлины на продукцию Apple, если компания не позволит устанавливать российские приложения на айфоны, пишет "Парламентская газета".
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