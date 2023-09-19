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Боррель: Надежды на возобновление зерновой сделки нет

Боррель: Надежды на возобновление зерновой сделки нет

На сегодняшний день возможности для возобновления зерновой сделки отсутствуют. Об этом заявил глава внешнеполитической .

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ну да, ну да... КИНУТЬ Россию в очередной раз не получилось, не захотела быть кинутой, как в прошлый раз?!! Какая же там может быть &quot;зерновая сделка&quot;? А американское зерно из Украины пойдет через Польшу, никуда пшеки не денутся. КАК ХОЗЯИН ИЗ США ПРИКАЖЕТ, ТАК И БУДЕТ!! А то морочили голову столько времени!!
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16 час.

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