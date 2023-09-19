Боррель: Надежды на возобновление зерновой сделки нет

лл

лина любимцева

Ну да, ну да... КИНУТЬ Россию в очередной раз не получилось, не захотела быть кинутой, как в прошлый раз?!! Какая же там может быть "зерновая сделка"? А американское зерно из Украины пойдет через Польшу, никуда пшеки не денутся. КАК ХОЗЯИН ИЗ США ПРИКАЖЕТ, ТАК И БУДЕТ!! А то морочили голову столько времени!!