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Царьград

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Аэропорт Мурманска закрыт из-за метели: задержаны 9 рейсов в Москву и СПб

Аэропорт Мурманска закрыт из-за метели: задержаны 9 рейсов в Москву и СПб

Из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт Мурманска временно закрыт. Задержаны рейсы на вылет и прилет в Москву и Санкт-Петербург.

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