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Регионы России

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Илья Бородин завоевал серебро на этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте

Илья Бородин завоевал серебро на этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте

Российский пловец, чемпион Европы Илья Бородин занял второе место на дистанции 400 метров комплексом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 8 по 10 октября.

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