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ХХ съезд КПСС по вашингтонски

ХХ съезд КПСС по вашингтонски

Ну не верю я  в то, что мы узнаем правду про 11 сентября 2001 года. Скорее всего, Байден пытается перебить информационную повестку и перенаправить общественное мнение с позорного бегства из Кабула на то, как у Америки появился повод туда войти.

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