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Сравнение стоимости жизни в СССР и США в 1980 году

Сравнение стоимости жизни в СССР и США в 1980 году

В 1980 году журнал Time провел любопытное сравнение доходов и трат американских и советских семей. Оказалось, что при заметно меньших зарплатах в СССР, стоимость жилья и услуг ЖКХ почти не ощущалась.

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